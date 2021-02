Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle in Rot am See, Fichtenau und Obersontheim

Aalen (ots)

Fichtenau: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Toyota Transporters die K2678 aus Wildenstein kommend in Richtung Neustädtlein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug im Waldgebiet auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und blieb anschließend neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle ohne die Polizei zu verständigen. Der Fahrer konnte später durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Bei dem Unfall wurde neben dem Fahrzeug auch ein Leitpfosten beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 EUR. Der Unfallverursacher blieb nahezu unverletzt.

Rot am See: Unfall beim Abbiegen

Ein 79-jähriger Fahrer eines Opel Meriva verursachte am Samstag gegen 10:15 Uhr einen Verkehrsunfall, als er die Crailsheimer Straße in Richtung Crailsheim befuhr und nach links auf den Lidl-Parkplatz abbog. Dabei übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden VW Up und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher und die 19-jährige Fahrerin des VW Up blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 7.500 EUR.

Obersontheim: Verkehrsunfallflucht - Verursacher festgestellt

Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Lkw beschädigte am Samstag gegen 17:15 Uhr in der Irene-Kärcher-Straße einen geparkten Volvo Transporter und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge, der den Unfall gemeldet hatte, beschrieb das Fahrzeug als einen Lkw MAN mit russischem Kennzeichen. Der Verursacher konnte später durch die Autobahnpolizei festgestellt werden. Gegen den Fahrer wurden führerschein- sowie strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell