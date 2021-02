Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Rems-Murr - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Rotlicht missachtet

Am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der alten Bundesstraße in Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung zur Westumfahrung ordnete er sich erst auf die Linksabbiegerspur ein, fuhr dann aber doch geradeaus über die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 20-jährigen Honda-Civic-Fahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich der Westumfahrung zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

Backnang: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich zwischen Freitagabend 17 Uhr und Samstag 08:30 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem silbernen Ford am Recyclinghof in Backnang, in der Theodor-Körner-Straße, auf schneeglatter Fahrbahn am Driften. Unglücklicherweise stieß er hierbei mit dem rechten Stoßfänger gegen das Stahltor des Recyclinghofes und entfernte sich anschließend unerlaubterweise von der Unfallstelle. Am Tor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen der Driftversuche werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191/ 9090 zu melden.

