POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Crailsheim-Jagstheim - 26-Jährige leicht verletzt

Gegen 16:15 Uhr befuhr am Freitag ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Jagstheimer Hauptstraße in Richtung Ellwangen und musste noch in der Jagstheimer Hauptstraße verkehrsbedingt anhalten und warten. Eine 26-jährige VW-Golf-Fahrerin befuhr ebenfalls die B290 in die gleiche Richtung, bemerkte den Haltevorgang zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nicht.

