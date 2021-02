Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheibe eingeschlagen, Unfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Scheibe eingeschlagen

Mehrere Personen verschafften sich zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstagabend Zutritt zu einem Forsthaus zwischen Steinhaig und Großaltdorf. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Vandalen.

Gaildorf: Verkehrsunfall

Etwa 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Freitagmorgen. Gegen 07:15 Uhr fuhr eine 68-jährige KIA-Fahrerin auf der Seestraße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Einbiegen in die Bahnhofstraße kollidierte Sie mit einer 55-jährigen Hyundai-Fahrerin.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr wollte eine 18-jährige Renault-Fahrerin von der Heimbacher Gasse in die Johanniterstraße einbiegen. Dabei übersah die Fahrerin des Renault einen 35-jährigen Lkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell