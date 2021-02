Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Scheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen 10:10 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 1199 / 1201. Ein 61-jähriger fuhr mit seinem VW die L 1199 entlang und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 22-jährigen VW-Fahrers. Bei der Kollision zwischen den beiden Volkswagen entstand lediglich Blechschaden, verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Schwaikheim: Unfallflucht - gelber Kipplader gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines gelben Kippladers fuhr am Freitag gegen 8:10 Uhr die Weilerstraße in Richtung Ortsmitte Schwaikheim entlang und streifte hierbei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise auf den Fahrer des Kippladers werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Murrhardt: Scheibe eingeschlagen

An einem Gebäude neben der Stadtkirche im Waltrichsweg schlug ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag die Verglasung einer Eingangstüre mutwillig ein. Der Vorfall wurde am Freitagmorgen festgestellt. Wer Hinweise zur Tat machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Weissach im Tal: Drei Autos bei Unfall beschädigt

10000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Donnerstag ereignete. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 38-jähriger VW-Fahrer die Welzheimer Straße, als er das verkehrsbedingte Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät erkannte. Er fuhr auf einen Pkw Ford auf, der wiederum auf einen weiteren Ford aufgeschoben wurde. Die Insassen in den Unfallautos blieben unversehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell