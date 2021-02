Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr verursachte ein 29-jähriger Seat-Fahrer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten. Er fuhr aufgrund Unachtsamkeit in der Ortsdurchfahrt Elchingen einem vorausfahrenden VW Golf einer 27-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Golf weiter auf den Mercedes eines 28-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen des Mercedes leicht verletzt. Zwei weitere unfallbeteiligte Kinder wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall mit Lkw

In der Hauptstraße in Röhlingen kam es am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer übersah den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Hyundai i10 und fuhr auf. Die 56-jährige Fahrerin des Hyundai, die eigentlich in die Ziegelstraße abbiegen wollte, wurde durch die Wucht es Aufpralles leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 7000 Euro.

Aalen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung Industriestraße / Kochertalstraße kam es in Aalen am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer missachtete hierbei die Vorfahrt eines 70-Jährigen, der durch den Aufprall mit seinem Mercedes gegen ein dortiges Brückengeländer geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

