Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Werkzeuge aus Gartenlaube gestohlen

EnnepetalEnnepetal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Gartenlaube an der Julius-Dorr-Straße ein. Sie entwendeten daraus zwei Bohrmaschinen der Marke Bosch und Makita, eine Fräsmaschine und ein Werkzeugkoffer mit diversem Werkzeug. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

