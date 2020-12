Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Drogenhändler festgenommen

KleveKleve (ots)

Mit der Festnahme und Inhaftierung zweier 20 und 23 Jahre alten Männer aus Kleve und Bedburg-Hau endete am Dienstag, 08.12.2020, die offenbar über einen längeren Zeitraum durchgeführte Einfuhr illegaler Drogen in den Kreis Kleve und der anschließende Verkauf. Nachdem die Ermittler u.a. aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung auf das bereits einschlägig polizeibekannte Duo aufmerksam wurden, verdichtete sich im Laufe der Ermittlungen der Verdacht, dass die beiden im größeren Stil Einfuhrschmuggel betreiben und aus dem Haus des Bedburg-Hauers heraus ein Drogenhandel stattfindet. Am Dienstag schlugen die Ermittler schließlich um 21.15 Uhr zu und nahmen die Verdächtigen bei ihrer Einreise aus den Niederlanden im Ortsteil Keeken fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Kokain, Amphetamin und Marihuana. Die Durchsuchung der Wohnungen der Festgenommenen förderte weiteres Kokain zu Tage. Sie wurden am Mittwochmorgen, 09.12.2020, dem Haftrichter vorgeführt, der gegen die Männer Untersuchungshaftbefehle erließ. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt. Ein dritter Tatverdächtiger, ein 33 Jahre alten Mann aus Kleve, der sich zum Zeitpunkt des Zugriffs nicht im Pkw der beiden befunden hat, blieb auf freien Fuß.

