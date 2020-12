Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Weißer Kastenwagen nach Kollision mit Straßenschild gesucht

EmmerichEmmerich (ots)

Am Donnerstagmorgen (10. Dezember 2020) gegen 07:10 Uhr hörte eine Anwohnerin an der Reeser Straße ein lautes Geräusch von der Straße her kommend. Als sie nach draußen schaute, sah sie einen weißen Klein-LKW, der offensichtlich gegen ein "Vorfahrtsstraße-Schild" in der Nähe ihres Hauses gefahren war. Das Verkehrszeichen wurde beschädigt, der Pfahl verbogen. Der Fahrer des Kastenwagens habe kurz hinter der Bushaltestelle "Van-der-Recke-Straße" angehalten, sei ausgestiegen und habe seinen Wagen in Augenschein genommen. Danach stieg er wieder ein und fuhr weiter in Richtung Rees. Die Zeugin gibt an, dass der 7,5t-LKW eine hydraulische Hebeklappe am Heck gehabt hat. An dem Fahrzeug müsste ein Schaden am rechten Scheinwerfer, Radlauf und/oder Stoßfänger entstanden sein. Der Fahrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden.(cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell