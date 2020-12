Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Ein Kfz-Diebstahl, ein Versuch

StraelenStraelen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10. Dezember 2020) waren Autoknacker in Straelen unterwegs. Auf dem Anhornweg in Herongen entwendeten sie einen grauen Ford Transit, der unter einem Carport abgestellt war. Der sieben Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen KLE-M4318 und ist mit einer Sortimo Werkstattausrüstung ausgestattet. Auf der Sankt-Anno-Straße machten sich die unbekannten Täter sowohl am Schloss der Fahrer- als auch der Beifahrertür eines geparkten weißen Transit zu schaffen. Sie gelangten ins Fahrzeug, scheiterten aber offensichtlich bei dem Versuch, den Wagen kurzzuschließen. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell