Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrecher scheiterten

KleveKleve (ots)

Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Mittwoch, 09.12.2020, versucht, in ein Haus auf der Emmericher Straße einzudringen. Hierbei versuchten sie sowohl die Tür zu dem Mehrfamilienhaus als auch die Eingangstür des im gleichen Gebäude befindlichen Gewerbetriebes aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

