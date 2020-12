Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Kervenheim- Verkehrsunfall/ 22-Jährige nach Aufprall gegen Brückengeländer schwer verletzt

Kevelaer-KervenheimKevelaer-Kervenheim (ots)

Am Mittwochabend (09. Dezember 2020) gegen 20.15 Uhr kam es auf der Straße Et Grotendonk in Höhe der Brücke über die Mühlenfleuth zu einen schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Uedem fuhr in ihrem 1er BMW die Straße Et Grotendonk in Richtung Kevelaer, als sie in Höhe der Brücke die Kontrolle über den BMW verlor und gegen das Brückengeländer prallte. Durch den Aufprall wurde die Front des BMW stark beschädigt, die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt und das Brückengelände gesichert werden. Zur Unfallzeit konnte eine leicht winterglatte Fahrbahndecke festgestellt werden. (as)

