Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Autos sind keine Tresore

Rostock (ots)

In den Abendstunden des 29. Januar 2020 nutzten Langfinger die Gunst der Dunkelheit und schlugen gleich bei vier Autos im Stadtgebiet von Rostock die Seitenscheiben ein. In allen Fällen haben die Diebe persönliche Gegenstände gestohlen, die im Fahrzeug lagen. Die Eigentümer erlitten neben dem Sachschaden am Pkw auch Verluste von Bargeld über Rucksäcke diversester Inhalte bis hin zum Portemonnaie mit verschiedenen Ausweisdokumenten, inklusive Fahrzeugschein.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei keine Wertsachen sichtbar im Pkw zurückzulassen. Ebenso wird speziell daran erinnert Personaldokumente, wie eben Ausweise oder Fahrzeugscheine, niemals im Handschuhfach oder hinter der Sonnenblende zu verstecken. Diese Leichtfertigkeit von Autobesitzern kann schnell zum Verhängnis werden. Weitere nützliche Tipps zur Vorbeugung sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in den besonders schweren Fällen des Diebstahls aufgenommen.

