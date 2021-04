Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher von der Polizei überrascht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Zwischen Montag, 12.04.2021, 22:44 Uhr, und Dienstag, 13.04.2021, 03:32 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baustoffhandel an der Straße Werningshof ein und flüchteten ohne Diebesgut.

Die Täter verschafften sich über eine Mauer an der Rückseite des Hauptgebäudes Zugang zum Inneren des Marktes. Offensichtlich beabsichtigten sie, über ein Fenster Waren ins Freie zu transportieren. Dabei lösten sie jedoch die Alarmanlage des Marktes aus.

Als Streifenwagen am Baustoffhandel eintrafen, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Zwei von ihnen liefen durch ein Gestrüpp in Richtung Finkenbach / Heeper Fichten. Die Beamten durchsuchten den Markt und fahndeten in der Nähe des Gebäudes nach weiteren Tätern. Die Suche auch mit einem Diensthund führte nicht zu den Einbrechern.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell