Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub im Grünstreifen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Otto-Brenner-Straße hat ein Unbekannter am Sonntag, 11.04.2020, eine Flasche Alkohol geraubt. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen und Zeugen des Straßenraubs.

Ein 44-jähriger Bielefelder meldete der Polizei, dass ihm gegen 21:35 Uhr an der Einmündung Kammermühlenweg eine Flasche Wodka geraubt wurde. Die Flasche hatte er zuvor zusammen mit Bierflaschen in einem nahegelegenen Kiosk erworben. Als er mit einer Bekannten an einer Parkbank Bier trank, tauchte plötzlich ein Mann auf. Dieser schlug dem 44-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Um sich vor weiteren Schlägen zu schützen, rettete er sich in den Kiosk an der Otto-Brenner-Straße.

Als der 44-Jährige zu der Parkbank zurückkehrte, fehlte die Flasche Wodka. Seine Bekannte war beim Eintreffen der Streifenbeamten nicht mehr vor Ort und wird neben anderen Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Bielefelder erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich, lehnte eine medizinische Erstversorgung allerdings ab.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell