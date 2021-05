Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Firmenfahrzeuge in Versmold aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht auf Montag (10.05., 02.15 Uhr bis 05.20 Uhr) sind fünf Firmenfahrzeuge an der Straße Im Industriegelände und ein Firmenfahrzeug an der Hirschberger Straße aufgebrochen worden.

Die Unbekannten schlugen Scheiben an den Volkswagen ein. Anschließend entwendeten sie diverse Maschinen, welche auf Baustellen genutzt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in den Umgebungen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell