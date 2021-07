Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken Ampel gerammt

Heftig betrunken war eine junge Autofahrerin in der Heidenheimer Innenstadt am Samstagmorgen.

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten gegen 6.30 Uhr den Verkehrsunfall und verständigen die Polizei. Nach ihren Angaben war die 22jährige Fahrerin eines Renault Clio in der Kanalstraße mit überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach links gekommen. Dabei überfuhr sie eine Verkehrsinsel und prallte dann auf einen Ampelmast und ein Verkehrsschild. Beides wurde komplett zerstört. Der eintreffenden Streife erklärte die junge Dame, dass sie nicht gefahren sei. Stattdessen hätte ein ihr unbekannter Mann den Renault gelenkt. Diese dreiste Lüge war einfach zu widerlegen. Bei einer Befragung der Unfallzeugen stellte sich heraus, dass die Betrunkene alleine im Auto und zudem auf dem Fahrersitz saß. Eine angetrunkene Bierflasche stand noch in der Mittelkonsole. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest bestätigte ihre Angaben und die Feststellungen der Polizei. Der Test ergab einen Wert von deutlich mehr als 2 Promille. Die Unfallfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Blutentnahme in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mindestens 11000 Euro. Auf ihren Führerschein muss sie die nächste Zeit verzichten. Er wurde sichergestellt. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1321124)

