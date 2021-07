Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Dreister Ladendieb

Besonders abgeschlagen verhielt sich ein 44jähriger Ladendieb am Samstagnachmittag in Heidenheim

Ulm (ots)

Der Mann konnte von einem Angestellten eines Drogeriemarktes beim Einstecken einer Spielekonsole im Wert von mehreren Hundert Euro beobachtet werden. Anschließend begab der Dieb sich in den Keller des Gebäudes. Während dessen wurde die Polizei gerufen. Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim traf den Mann im Untergeschoss an. Er war in mutmaßlicher Sicherheit gerade damit beschäftigt, die Konsole in seiner Jacke zu verstecken. Die Verpackung hatte er bereits im Keller beiseite geschafft. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1322365)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell