Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unsittlich berührt

Völlig daneben benommen hat sich ein bislang unbekannter Mann am Samstagabend in der Ulmer Weststadt

Ulm (ots)

Der versuchte unter einem Vorwand gegen 19.45 Uhr Zutritt zu einem Altersheim in der Straße "Am Sudhaus" zu bekommen. Dieses Vorhaben wurde ihm von einer dort beschäftigten Frau verwehrt. Der Mann weigerte sich zunächst das Haus zu verlassen. Als die 26jährige Frau die Polizei verständigen wollte, fasste er ihr kurzerhand an die Brüste und flüchtete. Der Mann wird als ca. 30 Jahre alt, ca. 175 - 185 cm groß, dunkle Haare und mit großer Bierbauch beschrieben. Er trug weder Schuhe noch ein Oberteil. Bekleidet war er nur mit einem dunkle Basecap und Shorts. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1324345)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell