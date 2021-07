Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein-Ehrenstein - zu schnell und beschwipst unterwegs

Fahrt eines 28-Jährigen endet Freitagnacht in Blaustein am Mast einer Verkehrsampel.

Ulm (ots)

Am Freitagabend befuhr gegen 22 Uhr ein 28-Jähriger die Bundesstraße von Ehingen her kommend in Fahrtrichtung Blaustein/Ulm.

Auf seinem Weg durch Blaustein kommt er in der Ulmer Straße im Bereich der Einmündung Schloßstraße in der dortigen langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallt mit seinem Pkw Ford Kuga gegen einen Mast einer Verkehrsampel.

Im Zuge der Unfallaufnahme werden durch eine Polizeistreife Spuren festgestellt, die Rückschlüsse auf eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit des Pkw vor dem Unfall zulassen. Zudem war der Fahrer alkoholisiert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einem Strafverfahren und möglicherweise führerscheinrechtlichen Konsequenzen entgegen. Der Pkw wurde durch den Anprall am Mast der Ampel zerstört.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum dieser graue Ford auf der Bundesstraße zwischen Ehingen und Blaustein durch seine Fahrweise aufgefallen ist.

Hinweise werden an das Polizeirevier Ulm-West, Tel.-Nr. 0731 188 3812, erbeten.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (UHä.) - 1319698 e-mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell