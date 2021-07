Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Bei einem Unfall am Freitag bei Ehingen wurde ein Mann verletzt. Der Verursacher flüchtete.

Die Ermittler suchen nun Zeugen zu dem Verkehrsunfall, der sich kurz nach 7 Uhr ereignete. Ein 20-Jähriger war zu dieser Zeit mit seinem Fiat unterwegs. Er fuhr von Ehingen auf der B311 in Richtung Öpfingen. An der Einmündung von Nasgenstadt her stand ein weißer Kastenwagen. Der Fiat war kurz vor der Einmündung, als der Kleintransporter plötzlich losfuhr. Dessen Fahrer missachtete die Vorfahrt des 20-Jährigen. Deshalb musste der junge Fahrer scharf bremsen und ausweichen. Er schleuderte über die Gegenspur in einen Acker und streifte ein Verkehrsschild. Dabei erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Fahrer des weißen Kastenwagens kümmerte das nicht. Er fuhr einfach weiter. Jetzt ermittelt die Ehinger Polizei wegen der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder Hinweise auf den weißen Kastenwagen oder dessen Fahrer geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07391/5880 zu melden. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand am Fiat Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

