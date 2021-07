Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unfallverursacher meldet sich spät

Am Donnerstag beschädigte ein Sattelzug eine Straßenlaterne in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 5.45 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Renault Sattelzug in der Wiesenstraße. An der Ecke Bolheimer Straße blieb er an einer Straßenlaterne hängen. Die knickte um. Den Unfall bemerkte er wohl, dennoch fuhr er weiter. Am frühen Abend meldete sich die Spedition des Fahrers bei Polizei und teilte den Verursacher mit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

