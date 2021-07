Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Falschen Fahrstreifen benutzt

Unachtsam war eine Autofahrerin am Donnerstag in Heidenheim.

Die 30-Jährige fuhr mit ihrem BMW in der Friedrichstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Rechts neben ihr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW. An der Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße bog die Fahrerin des VW vorschriftsmäßig nach links ab. Die Fahrerin des BMW fuhr geradeaus in Richtung Bahnhof. Auf dem linken Fahrstreifen hätte sie jedoch nur nach links abbiegen dürfen. Die beiden Autos streiften im Abbiegebereich aneinander. Bei dem Unfall erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen. Die Autos blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

