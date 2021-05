Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.05.2021; 15:30 - 15:45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 27.05.2021, befand sich eine 69jährige Einbeckerin zum Einkaufen im LIDL-Markt in der Grimsehlstraße. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse aus dem geöffneten Rucksack. Demzufolge muss eine bislang noch unbekante Person einen günstigen Augenblick im Markt genutzt haben, um den Rucksack zu öffnen und die darin befindliche Geldbörse zu entwenden. Hierbei ist der Dame ein Schaden von ca. 370,- Euro entstanden. Die Polizei hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahl eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck telefonisch unter 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell