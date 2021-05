Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.05.2021, 07:45 - 11:40 Uhr

Am Donnerstag, den 27.05.2021, parkte eine 24jährige Einbeckerin ihren Pkw Renault Twingo in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße, in Höhe der dortigen Volksbank. Als sie nach einiger Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Aufgrund der Spurenlage muss ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer, aus Richtung Möncheplatz kommend, ihren Pkw im Vorbeifahren gestriffen und dabei den Spiegel beschädigt haben. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

