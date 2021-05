Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von 30 Meter Maschendrahtzaun

Uslar (ots)

Offensen (La) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 28.April 2021 bis zum 28.Mai 2021 etwa dreißig Meter Maschendrahtzaun aus der Umfriedung des Solarparks in Offensen, in der Verlängerung der Lichtenbergstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

