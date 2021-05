Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Freitag, 28.05.2021, 13:55 Uhr

Nörten-Hardenberg (Mhor) - Am Freitagmittag befuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus einem Nörtener Ortsteil mit ihren Pkw VW die Lange Straße in Nörten-Hardenberg. Auf Grund von Unachtsamkeit übersah sie einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 66-jährigen aus Nörten-Hardenberg und fuhr auf diesen auf.

Sowohl die Fahrerin, als auch ihre vier Kinder (8 Monate, 5, 8 und 15 Jahre), welche sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

