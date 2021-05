Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Rüdershausen befuhr am 27.05.21, gegen 17:05 Uhr die Braustraße in Richtung Mühlenstraße. Im Kreuzungsbereich der Kurzen Straße bemerkte sie einen von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw und bremste ihr Fahrzeug ab. Auf dem regennassen Kopfsteinpflaster geriet der Pkw ins Rutschen, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

