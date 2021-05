Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Mittwoch, 19.05.21 bis Mittwoch 26.05.21, 14.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Zeitraum von, Mittwoch, 19.05.21 bis Mittwoch 26.05.21, 14.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem, in der Neuen Straße, in Bad Gandersheim gelegenem Wohnhaus. Das Objekt in der Neuen Straße wird derzeit renoviert und ist aus diesem Grund nicht bewohnt. Der oder die Täter gelangten gewaltsam in das Innere des Wohnhauses, konnten dort jedoch vermutlich aufgrund der Renovierungsarbeiten nichts Verwertbares auffinden, so dass sie ohne Diebesgut das Wohnhaus wieder verließen. Durch das gewaltsame Eindringen in das Haus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell