Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Teilen eines Silageballens

Einbeck (ots)

(hoj)Erzhausen, Leine-Radweg in Höhe Siedlung Leinetal, Mittwoch, 19.05.2021 bis Montag 24.05.2021 Am Montag, 24.05.2021 wurde festgestellt, dass bei einem an dem Leine-Radweg in Höhe der dortigen Schutzhütte, zwischen dem Unterbecken und der Siedlung Leinetal, befindlichen Silage-Ballen die weiße Schutzfolie fehlte. Daraufhin wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter die Schutzfolie aufgeschnitten hatten und ca. die Hälfte des Silageballens fehlte. Vermutlich sind die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren, haben dort die Folie aufgeschnitten und Teile des Silageballens eingeladen. Bereits vor einiger Zeit kam es zu einigen Sachbeschädigungen an weiteren Silageballen in diesem Bereich, bei denen Ballen u.a. in den Fluss gerollt wurden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Kreiensen, Tel.: 05563 99913-0, oder auch jeder anderen Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell