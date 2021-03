Polizei Aachen

POL-AC: Kripo überführt zwei Tatverdächtige nach diversen Einbrüchen - aufgefundenes Diebesgut sucht nun rechtmäßige Besitzer

Aachen/ StädteRegion (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten Anfang des Jahres gleich zu zwei tatverdächtigen Aachenern. Beide agierten völlig unabhängig voneinander, die Taten und ihr Diebesgut sind aber durchaus ähnlich. So brachen der 27- und der 35- Jährige vermehrt in Keller, Dachböden, Lagerräume oder auch Geschäfte ein. Hier entwendeten sie überwiegend Werkzeuge, Elektroartikel oder auch Hobby- und Sportgeräte. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Beamten nun in den Wohnungen der Tatverdächtigen diverses Diebesgut. Beide sind der Polizei bereits wegen der Begehung von Eigentumsdelikten bekannt.

Da bei vielen Gegenständen die rechtmäßigen Besitzer noch nicht zugeordnet werden konnten, bitten die Ermittler nun, dass Geschädigte oder auch Zeugen sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 33201 (zu Bürodienstzeiten) melden. So kann nicht nur das Diebesgut wieder ausgehändigt werden, sondern auch neue Straftaten ggf. erkannt und aufgeklärt werden. Bilder der gestohlenen Gegenstände sind unter den folgenden Links einzusehen: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/aachen-sichergestellte-gegenstaende-0

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/aachen-sichergestellte-gegenstaende

(pw)

