Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau fährt nach Unfall erstmal weiter

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Moritzstraße/Schulstraße sind am Donnerstag, gegen 15 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 34-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel von der Moritzstraße nach links in die Schulstraße abbiegen, um dann in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer 43-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel, die gerade links an der 34-Jährigen vorbeifuhr. Anstatt anzuhalten, fuhr die 43-Jährige weiter. Wenige Minuten später tauchte sie dann aber wieder am Unfallort auf. Im Auto der 34-Jährigen saß bei dem Unfall auch ein 4-jähriges Kind. Der kleine Junge wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht, musste aber nicht mit ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand rund 2.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell