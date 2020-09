Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Straße Im Hürfeld wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mehrere Bagger-Werkzeuge gestohlen. Unbekannte Täter nahmen drei Baggerschaufeln und einen Mulcher mit.

Gladbeck:

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Handyladen auf der Hochstraße eingebrochen. Eine Zeugin hatte gegen 3.20 Uhr Geräusche gehört und daraufhin den Einbruch bemerkt. Die Täter haben eine Glas-Eingangstür zerstört und auch in dem Laden eine Tür aufgebrochen. Die Täter nahmen mehrere Ausstellungsstücke (Handys) mit und flüchteten in Richtung Goetheplatz. Die drei Personen konnten grob beschrieben werden. Alle waren dunkel gekleidet, eine Person hatte eine Stirnlampe auf dem Kopf und trug eine Tasche.

