Polizei Aachen

POL-AC: Untersuchungshaft für bundesweit agierende Trickdiebe

Aachen (ots)

Ende Dezember (Pressemeldung vom 30.12.2020) nahmen Beamte des Kriminalkommissariats 14 Trickdiebe (eine 17-jährige Frau und einen 41- jährigen Mann) in Düren vorläufig fest. Zum damaligen Zeitpunkt konnten ihnen mehrere Taten in Aachen, Düsseldorf und in Süddeutschland nachgewiesen werden. Zielgruppe der Trickdiebe waren ausschließlich Senioren. Bei der Tatbegehung verwickelten sie ihre Opfer in Gespräche und tauschten währenddessen den Haustürschlüssel aus. Anschließend entwendeten sie aus den Wohnungen Schmuck und Bargeld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Anschließend ermittelte die Kripo Aachen weiter. Mittlerweile werden insgesamt 35 Strafverfahren mit Tatorten in Ludwigsburg, Karlsruhe, Aachen, Neuss, Düsseldorf, Essen und Düren geführt.

Das Amtsgericht Aachen ordnete im März die Untersuchungshaft für die 17- jährige Frau und den 41- jährigen Mann an. Die Polizei vollstreckte beide Haftbefehle am 4.3.2021. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weiteres mögliches Diebesgut sicher. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell