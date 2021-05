Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B445 / Birkenweg, Dienstag, 25.05.21, 08.40 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 25.05.21, gegen 08.40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Giebodehäuser mit seinem LKW die B445 aus Fahrtrichtung Echte kommend in Fahrtrichtung Kalefeld. An der Kreuzung B445 / Birkenweg übersieht dieser beim Abbiegen in den Birkenweg eine 32-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Pkw Opel Corsa, die ihrerseits die B445 aus Richtung Bad Gandersheim in Richtung Echte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge, wodurch der Opel Corsa seine Fahrtüchtigkeit einbüßte. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca.7000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell