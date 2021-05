Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an zwei Pkw in Kalefeld OT Sebexen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld- (wen) Im Zeitraum vom 21.05.2021 bis 23.05.2021 wurden in Sebexen, in der dortigen Straße "Zur Kirche" zwei zum Parken abgestellte Pkw mutwillig beschädigt. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um einen weißen Audi A3 und einen schwarzen VW Bora, denen jeweils an einer Fahrzeugseite Lackkratzer zugefügt wurden. Es entstand hierdurch ein geschätzter Schaden von insgesamt 4.000 EUR. Hinweise hierzu werden bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/919200 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell