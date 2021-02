Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Drogen ertappt

Görlitz (ots)

Am vergangenen Freitag ertappte die Bundespolizei in Görlitz einen polnischen, am Samstag einen deutschen Bürger mit Drogen.

Gegen 21.20 Uhr war den Beamten am Freitag zunächst ein Mann aufgefallen, der ohne Mund-Nasen-Schutz über die Görlitzer Stadtbrücke nach Zgorzelec ausreiste und ca. 25 Minuten später auf dem gleichen Weg in die Neißestadt zurückkehrte. Auch dabei fehlte der Mund-Nasen-Schutz. Ebenso fehlte der Ausweis. Dennoch ist der Name des Ausweislosen der Polizei wegen verschiedener Delikte bekannt. Insofern verwunderte es keinen, als in der Jackentasche des 26-Jährigen zwei Cliptütchen mit Crystal zum Vorschein kamen (insgesamt etwas über ein Gramm).

Ähnlich verhielt es sich am Samstagabend. Kurz vor 22.00 Uhr trafen die Ordnungshüter auf einen polizeibekannten 30-Jährigen. Auch dieser war ohne Mund-Nasen-Schutz in der Stadt (Berliner Straße) unterwegs. Auf die Frage, ob er Rauschgift dabeihabe, holte er plötzlich ein Cliptütchen aus der Unterhose und steckte es sich anschließend in den Mund. Nachdem der Görlitzer das Tütchen kurz darauf wieder ausgespuckt hatte, fand sich darin ebenfalls Crystal (reichlich ein Gramm).

In beiden Fällen wurde sowohl der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch gegen die Sächsische Corona-Schutzverordnung angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell