Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Abermals zehn Migranten bei Görlitz in Gewahrsam genommen

Görlitz (ots)

Heute Morgen, 28. Januar 2021, war eine Streife der Bundespolizei im Gewerbegebiet Ebersbach (am nordwestlichen Rand von Görlitz) unterwegs. Während der Fahrt auf der Gottlieb-Daimler-Straße entdeckten die Beamten gegen 09.30 Uhr eine Personengruppe, die sich beim Erkennen des Dienstwagens in ein kleines Waldstück zurückziehen wollte. Der Plan misslang, die Gruppe wurde festgehalten. Bei den festgehaltenen Personen handelt es sich um acht junge Männer aus Afghanistan sowie zwei junge Männer aus dem Irak. Die zum Teil ausweislosen Migranten wurden in Gewahrsam genommen. Neben den bereits durchgeführten erkennungsdienstlichen Maßnahmen versuchen die Ermittler gegenwärtig auch durch Vernehmungen der Geschleusten an Informationen zu deren Reiseweg zu gelangen. Dabei spielen auch die Situation unmittelbar am Aufgriffsort oder Details in dessen Umfeld eine Rolle. Erste Ermittlungen deuten schließlich darauf hin, dass die Gruppe in der Nähe der Autobahn von Schleusern abgesetzt wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nach Zeugenhinweisen. Wer beispielsweise am Donnerstagmorgen im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr verdächtige Fahrzeuge, insbesondere Kleintransporter, im Kreuzungsbereich/Kreisverkehr B6/B115/Autobahnanschlussstelle Görlitz beobachtet hat, sollte sich bitte mit der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter Rufnummer

03581 - 3626 - 0

in Verbindung setzen. Bereits am 08. Januar 2021 waren fast an gleicher Stelle zehn junge Migranten festgestellt und zur Dienststelle mitgenommen worden. Dass es einen Zusammenhang zwischen dieser und der heutigen Feststellung gibt, daran besteht inzwischen kein Zweifel.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell