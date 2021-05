Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Northeim - Zwei Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim (sch)- In der Nacht von Samstag,22.05.2021, ca. 22.00 Uhr, bis Sonntag, 23.05.2021, 09.00 Uhr, wurden in der Matthias-Grünewald-Str. durch eine(n) bisher unbekannte(n) Fahrzeugführer(in) zwei Pkw beschädigt. Die beiden grau-silbernen Pkw parkten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und wurden hauptsächlich an den linken Fahrzeugseiten beschädigt. Der oder die Verursacher(in) entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die Personalien zu hinterlassen. Aufgrund der Unfallspuren dürfte das verursachende Fahrzeug ebenfalls starke Beschädigungen aufzeigen. Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge/ Wahrnehmungen in der genannten Zeit festgestellt haben und/oder Angaben zu einem Pkw mit frischen Unfallspuren machen können, werden daher gebeten sich mit der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551-7005-0 in Verbindung zu setzten.

