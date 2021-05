Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gullideckel ausgehoben und Polizeibeamte beleidigt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.05.2021; 07:40 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, den 23.05.2021, meldete ein 31jähriger Einbecker mehrere randalierende Personen im Bereich einer Baustelle in der Stadtgrabenstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zunächst vor Ort keine Feststellungen treffen. Im Rahmen einer sog. Nahbereichsfahndung konnten dann drei alkoholisierte junge Männer aus Einbeck und Bodenfelde angetroffen werden, die kurz zuvor im Stukenbrok-Park einen Gullideckel auf dem dem dort befindlichen Gehweg entnommen und in ein angrenzendes Gebüsch geworfen hatten. Während der Personalienfeststellung beleidigte ein 24jähriger der Gruppe die Polizeibeamten durch obzöne Gesten und durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem müssen sich alle drei Personen, bezüglich des Gullideckels, wegen Verstoßes gegen die Stadtverordnung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell