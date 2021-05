Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenautomat am Bahnhof aufgebrochen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim / Bahnhof (sch) In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01.30 Uhr, wurde am Bahnhof Northeim durch bisher unbekannte Täter ein Warenautomat gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden Süßigkeiten gestohlen, am Automaten entstand Sachschaden in Form von Glasbruch. Die gesamte Schadenshöhe ist bisher unbekannt. Die aktuellen Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl, verdächtige(n) Person(en), Geräusche(n) und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551-7005-0 in Verbindung zu setzen.

