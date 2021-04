Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Fahrspur gewechselt und Unfall verursacht - 8.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Käfertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 09:45 Uhr an der Auffahrt zur BBC-Brücke in Fahrtrichtung Käfertal. Ein 49-jähriger Mini-Fahrer wartete auf der einspurigen Abbiegespur hinter einer 40-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Bei Grünlicht bog die Frau auf die rechte der beiden Fahrspuren ab, der 49-jährige befuhr die linke Fahrspur, der nun zweispurig gewordenen Friedrich-Ebert-Straße. Ohne auf den nachfließenden Vekehr zu achten wechselte die 40-jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Mini-Fahrer auf der linken Fahrspur. Beide Autos kollidierten miteinander, der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt rund 8.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell