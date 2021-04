Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Keller aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Königsberger Straße, Montag, 12.04.21, 12.00 Uhr bis Dienstag, 13.04.21, 11.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Montag, 12.04.21, 12.00 Uhr bis Dienstag, 13.04.21, 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus, in der Königsberger Straße. In einem Fall wurde mehrere kleinere tragbare Gegenstände im Wert von ca. 550,- EUR entwendet, in zwei weiteren Fällen konnte ein Entwendungsschaden bislang nicht festgestellt werden. Insgesamt entstanden durch die Taten Schäden in Höhe von ca. 600,- EUR Hinweise nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell