Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Lahnstein vom Wochenende 04.12. - 06.12.2020

LahnsteinLahnstein (ots)

Neben dem bereits am gestrigen Tage gemeldeten schweren Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen auf der B 42 in Braubach kam es im Berichtszeitraum im Dienstgebiet der PI Lahnstein zu 5 weiteren Verkehrsunfällen. Auch hier kam es in zwei Fällen aufgrund der Zusammenstöße zu verletzten Verkehrsteilnehmern.

Lahnstein

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ein Pkw und ein mit Sturzhelm ausgerüsteter 15-jähriger Radfahrer befuhren am Freitag, den 04.12.2020, gegen 13:16 Uhr, in der vorgenannten Reihenfolge die Markstraße in Lahnstein. Der Fahrzeugführer musste seinen Pkw verkehrsbedingt zum Stehen bringen, in dessen weiterem Verlauf der junge Radfahrer aufgrund von Unachtsamkeit frontal auf den Pkw auffuhr. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen im Gesicht zu, die anschließend in einem Koblenzer Krankenhaus versorgt werden mussten.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 05.12.2020, kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma LIDL in Lahnstein. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den dort parkenden schwarzen Skoda Superb der Geschädigten an der Heckstoßstange. Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch oder schriftlich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Ladendiebstahl mit einem Elektroschocker

Am Freitag, den 04.12.2020, gegen 11:00 Uhr, wurden durch den Ladendetektiv des Globus Warenhauses in Lahnstein zwei Ladendiebinnen beim Entwenden von diversen Kosmetika festgestellt und im weiteren Verlauf der hiesigen Dienststelle gemeldet. Neben dem Diebesgut konnte bei einer Beschuldigten zugriffsbereit ein funktionsfähiger Elektroschocker in der Handtasche aufgefunden werden. Die beiden tatverdächtigen Personen wurden im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und, in Folge ihres ausländischen Wohnsitzes, nach Leistung einer seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz angeordneten -erheblichen- Sicherheitsleistung entlassen.

