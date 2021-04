Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Grundschule

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Thie, Montag, 12.04.21, 14.30 Uhr - Dienstag, 13.04.21, 07.00 Uhr

EINBECK (schw) - In der Zeit von Montag, 12.04.21, 14.30 Uhr bis Dienstag, 13.04.21, 07.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Schulgelände der Grundschule Kreiensen. Auf dem Schulgelände beschädigten der oder die Täter Gebäudeanbauteile und verursachten damit Schäden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich der Grundschule Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

