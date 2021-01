Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Wem gehören abgelegte Elektrokettensägen?" ++ Verstöße gegen Corona-Verordnung ++ unter Drogeneinfluss unterwegs - bei Wohnungsdurchsuchung Cannabis sichergestellt ++

Lüneburg

Presse - 22.01.2021 ++

Lüneburg

Reinstorf - Einbruch in Einliegerwohnung

Ein unbekannter Täter ist am Vormittag des 21.01.21 in eine Einliegerwohnung in der Straße Zur Doven Elbe eingebrochen. Der Täter brach eine Tür auf. Während er sich in Der Wohnung aufhielt, wurde ein weiterer Hausbewohner aufmerksam. Er störte den Täter, der daraufhin flüchtete. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es dem Unbekannten zu flüchten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß, - schlanke, sportliche Figur, - ca. 30 Jahre alt, - bekleidet mit einer grauen Jacke mit Kapuze, blauen Jeans und schwarzen Handschuhen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Terrassentür aufgehebelt

Am 21.01.21, zwischen 17,30 und 18.05 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der William-Watt-Straße ein. Der Täter brach die Terrassentür auf, durchwühlte diverse Schränke und Schubladen und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Was der Täter gestohlen hat, steht bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich jedoch auf vermutlich mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Briefkästen aufgebrochen

Zwischen dem 21.01.21, 17.00 Uhr, und dem 22.01.21, 00.45 Uhr, brachen unbekannte Täter die Briefkastenfächer in einem Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße auf. Ob sich zur Tatzeit Briefe in den Kästen befunden haben ist unklar. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro durch den Aufbruch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen dem 20.01.21, 16.00 Uhr, und dem 21.01.21, 15.50 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines VW Up ein, der in der Uelzener Straße abgestellt war. Entwendet wurde nicht aus dem Pkw, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - "Rutschpartie" vermieden

85 l Hydrauliköl liefen am Donnerstagmittag aus einem Firmenfahrzeug aus. Das Öl ergoss sich gegen 12.00 Uhr auf die Fahrbahn der Dorfstraße. Glücklicherweise wurde der Vorfall umgehend gemeldet, so dass das Ordnungsamt abstreute und so weder etwas von dem Öl in die Kanalisation lief noch Verkehrsteilnehmer ins Rutschen gerieten.

Lüneburg - Hauptuntersuchung verpasst

Der Eintrag im Fahrzeugschein bzw. der Stempel auf dem hinteren Kennzeichen eines Kraftfahrzeuges verrät, wenn die Hauptuntersuchung wieder fällig ist. Gleich zehn Fahrzeughalter, die das Vorführdatum um mindestens zwei Monate überschritten haben, wurden am Freitagvormittag, 22.01.21, von einer Fußstreife in der Innenstadt ertappt. Eindeutiger "Sieger" ist der Halter bzw. die Halterin eines Pkw Seat, der bereits im Januar 2019 "zum TÜV" gemusst hätte.

Lüneburg/ Bleckede - Verstöße gegen Corona-Verordnung

Nach einem Zeugenhinweis suchte eine Polizeistreife am frühen Abend des 21.01.21 eine Wohnung in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße in Lüneburg auf. In der Wohnung hielten sich vier Männer im Alter zwischen 27 und 36 Jahren auf, die alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten. In einer Wohnung in der Breite Straße in Bleckede feierten vier Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten einen Geburtstag. Auch diese Zusammenkunft wurde von den eingesetzten Polizeibeamten beendet. Gegen die Betroffenen wurden jeweils Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Amt Neuhaus, OT. Wehningen - betrunken unterwegs

Einen 28 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 21.01.21 in der Hauptstraße von Wehningen. Bei der Kontrolle des 28-Jährigen gegen 23:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Amt Neuhaus, OT. Sückau - "Wem gehören abgelegte Elektrokettensägen?"

Den Besitzer zweier Elektrokettensägen sucht die Polizei Neuhaus. Ein Jäger hatte die beiden Kettensägen in einem gelben Sack verpackt im Nahbereich des Aussichtsturmes "Sückauer Kiekut" bereits am 15.01.21 gefunden und zur Polizei gebracht. Hinweise zum Besitzer nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs - bei Wohnungsdurchsuchung Cannabis sichergestellt

Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford KA stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 21.01.21 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle der Frau stellten die Beamten bei dieser gegen 17:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin, THC und Kokain verlief positiv. Die Frau räumte den Konsum ein. Parallel stellten die Beamten bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau eine geringe Menge Cannabis sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow, OT. Loge/Schnega - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 21.01.21 auf der Bundesstraße 493. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Tagesschnellste war eine 19 Jahre alte Autofahrerin mit 92 km/h. Parallel kontrollierten Beamten auch auf der Bundesstraße 71 zwischen Növenthien und Bergen/Dumme. Dort waren drei weitere Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - mit geliehenem Handy abgehauen - Flucht misslingt

Mit einem unterschlagenen Handy eines Taxifahrers versuchte ein 25-Jähriger in den Abendstunden des 21.01.21 vom Bahnhofsvorplatz - Hoefftstraße - zu flüchten. Ein 35 Jahre alter Taxifahrer hatte gegen 21:00 Uhr dem jungen Mann das Mobiltelefon für ein Telefonat geliehen. Der 25 Jahre alte Suderburger ergriff die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später im Bahnhof wieder angetroffen und dann durch alarmierte Polizeibeamte mit dem Handy gegriffen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Stoetze - Bauwagen brennt - Polizei ermittelt

Ein als Wohnwagen genutzter Bauwagen geriet in den Abendstunden des 21.01.21 in der Hauptstraße aus ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war gegen 19:00 Uhr im Löscheinsatz. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Weitere Ermittlungen dauern an.

Bad Bodenteich - Mülltonnen geraten in Brand - Vandalismus an Grundschule

Auf unbekannte Art und Weise setzten Unbekannte zwei Mülltonnen auf dem Gelände der Grundschule in der Hauptstraße in der Nacht auf den 21.01.21 in Brand. Parallel wurden Pflanzen aus den Beeten gerissen und Äste von Büschen abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Heulageballen beschädigt - Folie eingeschnitten

Insgesamt 20 in der Hauptstraße gelagerte Heulageballen beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 12. bis 19.01.21. Die Täter schnitten die Plastikfolie der Ballen ein, so dass ein Schaden von mehr als 250 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Bad Bevensen - ohne Führerschein mit Kleinkraftrad unterwegs

Einen 49 Jahre alten Bevensener ertappte die Polizei in den frühen Abendstunden des 21.01.21 mit einem Kleinkraftrad Kreidler in der Molzener Straße. Dem Mann war in der Vergangenheit der Führerschein aufgrund einer Verkehrsstraftat entzogen worden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen - betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - 1,8 Promille

Einen betrunkenen 38-Jährigen mit einem Fahrrad stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 22.01.21 im Uelzener Stadtgebiet. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 03:00 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

