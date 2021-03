Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Spiegel mutwillig beschädigt (17.03.2021)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter an einem auf einem Parkplatz gegenüber dem Minigolfplatz in der Hausherrenstraße abgestellten Skoda Fabia mutwillig den linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Radolfzell ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Das Polizeirevier Radolfzell ist unter der Telefonnummer 07732 95066-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell