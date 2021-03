Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Reifen eines in der Stadtkirchstraße geparkten Fiats beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (17. - 18.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag hat ein unbekannter Täter absichtlich drei Reifen eines Fiat Puntos beschädigt, der in der Stadtkirchstraße an der Ecke Schulstraße abgestellt war. Der Unbekannte stach dabei mit einem spitzen Gegenstand in drei der vier Reifen des Autos und richtete so über 200 Euro Sachschaden an. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

