Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Landkreis Tuttlingen) Radfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu (17.03.2021)

Wurmlingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer hat sich bei einem alleinbeteiligten Sturz am Mittwochabend im Bereich der Bahnunterführung zwischen Talheimer Straße und Obere Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 32-Jährige fuhr kurz nach 18.30 Uhr mit einem Pedelec auf dem abschüssigen Fußweg zur Bahnunterführung und prallte dabei - vermutlich alkoholbedingt - gegen eine Betonmauer. Hierbei zog sich der Mann erhebliche Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Am Pedelec entstand durch den Unfall rund 1000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell