Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden bei Auffahrunfall mit drei Autos (17.03.2021)

Vöhrenbach (ots)

Mehrere Autos waren an einen Unfall beteiligt, den eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 172, Höhe der Einmündung nach Hammereisenbach, verursacht hat. Eine 56-jährige BMW Fahrerin fuhr hinter einem 30-jährigen Ford Kuga Fahrer in Richtung Wolterdingen. Als der Ford wegen eines vor ihm abbiegenden Mitsubishi abbremste, reagierte die Frau zu spät, prallte auf das Heck des Ford Kuga und schob diesen noch leicht auf den Mitsubishi. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euros.

